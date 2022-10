Brasil tem 62 universidades entre as melhores do mundo; veja quais

Redação (via Agência Estado)

A consultoria britânica Times Higher Education (THE) divulgou nesta semana seu ranking anual com as melhores universidades do mundo, com base em indicadores de ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e reputação internacional. Ao todo, 62 instituições brasileiras estão na lista, referência global para estudantes, gestores e professores.

A Universidade de São Paulo (USP) se manteve como a melhor colocada em toda a América Latina, na faixa entre a 201-250 melhores. As instituições que estão abaixo do top 200 são organizadas em grupos. No total, cerca de 1,8 mil universidades foram avaliadas.

Esse é o terceiro ano consecutivo em que a USP conquista essa colocação. A Universidade de Oxford (Reino Unido) segue pela sétima edição como a melhor instituição de ensino superior do mundo, seguida pela Universidade Harvard (EUA) e, em terceiro, as Universidades de Cambridge (Reino Unido) e Stanford (EUA), empatadas.

Dentre as brasileiras, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi a segunda melhor colocada e se manteve entre o 401º a o 500º lugar. Em seguida, estão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que permanece entre as posições 601 e 800, mesmo grupo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que subiu de posição em relação ranking ao ranking do ano passado, quando estava no grupo de 801 a 1000.

A melhor estreia do ranking foi da Universidade Humanitas, da Itália, que aparece pela primeira vez na lista e já entre o grupo de 201 a 250. Os Estados Unidos têm o maior número de instituições listadas na classificação geral, com 177 universidades, e no top 200, com 58. A THE incluiu nesta edição cinco nações africanas: Zâmbia, Namíbia, Moçambique, Zimbábue e Ilhas Maurício.

Confira a lista com as 10 melhores universidades do mundo, segundo a THE:

1 Universidade de Oxford (Reino Unido)

2 Universidade Harvard (EUA)

=3 Universidade de Cambridge (Reino Unido)

=3 Universidade Stanford (EUA)

5 Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA)

6 Instituto de Tecnologia da Califórnia (EUA)

7 Universidade de Princeton (EUA)

8 Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA)

9 Universidade de Yale (EUA)

10 Faculdade Imperial de Londres (Reino Unido)

Confira a posição das universidades brasileiras no ranking da THE:

Posições 201 a 250:

Universidade de São Paulo (USP)

Posições 401 a 500:

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Posições 601 a 800:

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Posições 801 a 1000:

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)

Posições 1001 a 1200:

Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Posições 1201 a 1500:

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Universidade Federal de Goiás (UFG)

Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Unisinos

Posições acima de 1501:

Universidade Católica de Brasília

Universidade de Caxias do Sul

Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Universidade do Estado de Santa Catarina (UESC)

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Universidade Federal do Vale do São Francisco

Universidade Federal de Itajubá

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Nove de Julho (Uninove)

Universidade de Passo Fundo (UPF)

Universidade de Pernambuco (UP)

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)