Brasil tem 49,14% da população vacinada com ao menos uma dose contra a covid

Da Redação

O Brasil chegou nesta quarta-feira, 4, a 104.049.682 vacinados com ao menos a primeira dose contra a covid-19, o equivalente a 49,14% da população total. Enquanto isso, 43.649.022 pessoas receberam duas doses ou dose única de vacinas anticovid, o que corresponde a 20,61% da população.

continua após publicidade .

Nas últimas 24 horas, o País aplicou 2.209.344 doses de vacinas contra a doença. Ao todo, foram administradas 1.344.195 primeiras doses, 838.229 segundas doses e 26.920 doses únicas. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal. Nesta quarta-feira, em especial, o Estado do Ceará não reuniu as informações a tempo.

Em termos proporcionais, São Paulo continua sendo o Estado que mais imunizou com primeira dose, com 59,48% dos habitantes parcialmente imunizados. Por sua vez, o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada: 33,92%.