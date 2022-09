Brasil tem 48 mortes por covid; total de vítimas chega a 685,9 mil

Redação (via Agência Estado)

48 novas mortes pelo coronavírus nos últimos sete dias

O Brasil notificou 8.800 novos casos de covid-19 nesta quarta-feira, 28. A média móvel de testes positivos, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 6.436, o que representa uma queda de cerca de 8% em relação à última semana.

O país também registrou 48 novas mortes pelo coronavírus nos últimos sete dias. A média está em 46 nos últimos sete dias. No total, são 685.978 vítimas e 34.696.863 casos diagnosticados da doença.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, mais de 33.838.636 de pessoas se recuperaram da doença desde o início da pandemia.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 181.632.398, o equivalente a 84,55% da população total. Outros 11.896 brasileiros receberam a primeira aplicação do imunizantes nas últimas 24 horas.

Do total, 170.702.172 completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina da Janssen), o que representa 79,46% da população total.

