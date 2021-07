Brasil tem 47,5% da população imunizada com 1ª dose da vacina contra covid

Da Redação

São Paulo, 31/07/2021 - O Brasil alcançou neste sábado, 31, a marca de 47,54% da população imunizada com ao menos uma dose da vacina contra a covid-19. Ao todo, 100.677.686 pessoas receberam a primeira aplicação.

Já quando consideradas somente as pessoas que receberam as duas doses ou dose única de vacinas anticovid, são 41.403.032 com esquema vacinal completo, o equivalente a 19,55% dos brasileiros.

Nas últimas 24 horas, o País aplicou 986.375 doses de vacinas anticovid. Foram administradas 595.586 primeiras doses, 378.422 segundas doses e 12.364 doses únicas. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Em termos proporcionais, São Paulo e Rio Grande do Sul continuam nas primeiras colocações entre os Estados que mais vacinaram com primeira dose: com, respectivamente, 57,44% e 54,38% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada: 33,11%.