Brasil tem 43,86% da população com esquema vacinal completo

A quantidade de vacinados com duas doses ou dose única de vacinas contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 3, a 93.558.913, o que corresponde 43,86% da população. Enquanto isso, 147.457.100 pessoas, o equivalente a 69,13% do total, receberam ao menos uma dose.

Nas últimas 24 horas, o País registrou a aplicação de 441.236 doses de vacinas contra a covid-19.

Foram administradas 139.867 primeiras doses, 286.166 segundas doses, 1.297 doses únicas e 13.906 terceiras doses.

Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Proporcionalmente, São Paulo segue como o Estado que mais vacinou com primeira dose, com 79,22% dos habitantes parcialmente imunizados contra a covid-19.

Já o Mato Grosso do Sul retomou a maior porcentagem da população completamente vacinada: 58,10% do total. São Paulo está logo atrás, com 57,89%.