Brasil tem 3 em cada 4 médicos brancos e menos de 3% pretos, aponta IBGE

Em 2022, o Brasil tinha 553.538 pessoas graduadas na área de Medicina, segundo o Censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse montante, cerca de 3 em cada 4 eram brancos e 22% de negros (pretos e pardos).

75,5% dos graduados em Medicina eram brancos;

2,8% pretos;

19% pardos;

2,4% amarelos;

0,1% indígenas.

Medicina é o curso com a maior proporção de brancos do País, mas outros cursos como Odontologia e Economia têm números semelhantes - 75,4% e 75,2% de graduados brancos, respectivamente.

Já a divisão entre homens e mulheres na Medicina é proporcional - praticamente metade para cada gênero.

A distribuição geográfica, porém, também é desigual, mostrou o Censo de 2022. Enquanto no Distrito Federal está a maior concentração de médicos por habitantes - uma pessoa graduada em Medicina para cada 186,9 moradores -, no Maranhão está a menor concentração - um médico para cada 921,7 moradores.

A distribuição da população com nível superior completo por cor ou raça difere bastante entre as diferentes áreas detalhadas dos cursos de graduação concluídos. Enquanto a grande maioria dos graduados em medicina são brancos, entre as pessoas graduadas em Serviço social, a proporção de pessoas brancas era de menos da metade (47,2%).

Mais brancos nas faculdades

A quantidade de pessoas com ensino superior completo (em todas as áreas) triplicou nas duas últimas décadas. Mas, ao considerar a divisão étnico-racial, há discrepâncias entre brancos e negros (pretos e pardos).

Enquanto 16 milhões de pessoas com ensino superior completo são brancas, 7,5 milhões são pardas e 1,8 são pretas. Amarelas são 300,4 mil e indígenas, 54 mil.

Já no recorte por gênero, os números mostram que já há mais mulheres com superior completo do que homens: 15,3 milhões de mulheres graduadas e 10,4 milhões de homens.

Mas, há variações muito expressivas, entre as áreas de graduação escolhidas por homens e mulheres, negros e brancos. As mulheres têm participação expressiva nos cursos de graduação de Assistência Social, Enfermagem e Formação de professores sem áreas específicas. No polo oposto, apenas 7,4% das pessoas com curso de graduação concluído em Engenharia Mecânica e Metalurgia eram mulheres.

No recorte por raça, apenas nos cursos de Religião e Teologia e Serviço Social há mais formados negros (pretos e pardos somados) do que brancos.