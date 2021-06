Brasil tem 1.689 mortes por covid nas últimas 24h, diz Conass; total é de 472.531

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Brasil registrou 1.689 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste sábado, 5.

O País contabiliza 472.531 óbitos em decorrência da doença, sendo o segundo maior número mundial de vidas perdidas, atrás apenas dos Estados Unidos (593.961).

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou ainda 66.017 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 16.907.425 registros desde o início da pandemia.

Por essa métrica, o Brasil é o terceiro país mais afetado, atrás dos EUA (33.166.506) e da Índia (28.694.879).