Brasil registrou 9.539 casos de covid em 24h no dia 9; média móvel é de 5.155

Mateus Fagundes (via Agência Estado)

A média móvel de casos de covid-19 foi na quarta-feira, 9, a 5.155, número 7% menor ante o índice de duas semanas atrás. Em 24 horas, foram registradas 9.539 contaminações, elevando o total a 34.919.019.

As informações são do Consórcio de Imprensa, do qual o jornal O Estado de S. Paulo faz parte.

O Brasil registrou 78 mortes por covid-19 da terça-feira para a quarta-feira, elevando o total de óbitos a 688.617.

A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 45, recuo de 32% em relação à de duas semanas.

Vacinação

De acordo com o Consórcio de Imprensa, o Brasil tem 105.335.277 pessoas (49% da população) imunizadas com reforço ou a dose adicional da vacina contra a covid-19.

Quanto à primeira dose, 182.154.138 pessoas (84,8%) tomaram a vacina. Já a segunda foi aplicada em 171.642.102 pessoas (79,9%).