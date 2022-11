Brasil registrou 11.970 casos de covid em 24h no dia 8; média móvel foi de 4.402

Mateus Fagundes (via Agência Estado)

A media móvel de casos de covid-19 foi na terça-feira, 8, a 4.402, 13% menor ante o índice de duas semanas atrás. Em 24 horas, foram registradas 11.970 contaminações, elevando o total a 34.909.480.

As informações são do Consórcio de Imprensa do qual o jornal O Estado de S. Paulo faz parte.

O Brasil registrou 95 mortes por covid-19 da segunda-feira para a terça-feira, elevando o total de óbitos a 688.539.

A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 38, recuo de 44% em relação à de duas semanas.