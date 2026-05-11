Brasil registra primeira morte por hantavírus em 2026; Paraná investiga 11 suspeitas

O Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por hantavírus no Brasil em 2026, registrada no estado de Minas Gerais. Paralelamente, o Paraná intensificou o monitoramento da doença após confirmar dois casos na última sexta-feira (8) e manter outros 11 sob investigação. Segundo as autoridades sanitárias, o óbito em solo mineiro foi um caso isolado e não possui relação com o surto da doença monitorado internacionalmente em um navio de cruzeiro.

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A vítima de Minas Gerais era um homem que teve contato direto com roedores silvestres em uma área de lavoura. O paciente apresentou os primeiros sintomas, como fortes dores de cabeça, no início de fevereiro, evoluindo para febre e dores lombares e articulares quatro dias depois. Após a coleta de amostras biológicas que confirmaram a presença do vírus, o homem morreu em menos de 48 horas. A Secretaria da Saúde de Minas Gerais reforçou que a contaminação ocorreu por exposição rural típica da doença.

No Paraná, os casos confirmados foram registrados nos municípios de Ponta Grossa e Pérola D’Oeste. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que, além dos dois diagnósticos positivos, 21 suspeitas já foram formalmente descartadas após exames laboratoriais. No entanto, as equipes de vigilância epidemiológica ainda aguardam os resultados de 11 notificações suspeitas para fechar o quadro atual da doença no estado.

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O hantavírus é transmitido principalmente pela inalação de aerossóis formados a partir das fezes, urina e saliva de roedores silvestres infectados. O Ministério da Saúde informou que segue realizando investigações em outras regiões para identificar possíveis novos registros. As autoridades recomendam que a população evite o contato com roedores e mantenha ambientes rurais ou de armazenamento de grãos devidamente ventilados e limpos para prevenir a exposição ao vírus.