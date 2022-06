Brasil registra mais um caso de varíola dos macacos

Da Redação

Governo federal, por meio do Ministério da Saúde, confirmou, nesse domingo (12), que o Brasil registrou mais um caso de varíola dos macacos. Conforme a pasta, o paciente é de Poro Alegre, Rio Grande do Sul.

A pessoa infectada tem 51 anos, histórico de viagem a Portugal e retornou ao Brasil no dia 10 de junho. O homem realizou exames que apontaram apontaram resultado positivo para a doença.

Ainda de acordo com a Saúde, o paciente está em isolamento domiciliar, juntamente com os seus contatos. O quadro clínico dele é estável.

“Todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito de monkeypox, com o isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos, tanto nacionalmente quanto do voo internacional, que contou com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, informou o ministério.



Até o momento, o Brasil tem três casos confirmados da doença, sendo dois em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Há seis casos suspeitos. Todos estão em isolamento e seguem em monitoramento.