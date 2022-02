Da Redação

Brasil registra 922 mortes por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 922 mortes por covid-19 de ontem para hoje, elevando o total de óbitos a 636.111. A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 874. O número é o maior desde os 884 de 12 de agosto do ano passado e representa alta de 85% ante o registrado há duas semanas.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 23.101.660 pessoas estão recuperadas.

Das 27 unidades da federação, 26 reportaram números hoje. A média móvel semanal de casos foi a 146.540, índice 20% inferior ao registrado há duas semanas. Em 24 horas, foram notificadas 165.359 contaminações, elevando o total a 27.125.512.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.