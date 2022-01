Da Redação

Brasil registra 799 mortes por covid-19 em 24h

O País registrou, entre a quinta-feira, 27, e esta sexta-feira, 799 mortes causadas pela covid-19, de acordo com dados divulgados nesta dia 28 de janeiro pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). É o maior número de óbitos desde 22 de setembro, quando foram assinaladas 876 mortes.

continua após publicidade .

Há uma semana, foram registrados 358 óbitos. Com os registros, o País atingiu 625.884 vidas perdidas para a doença.

O levantamento do Conass, que compila dados de Secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou ainda 269.968 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 25.034.806 registros desde o início da pandemia.

continua após publicidade .

A média móvel de novos registros nos últimos sete dias chegou a 183.289 casos.

Já a média móvel de mortes foi de 474, ante 252 no dia 21, uma semana atrás.

A taxa de letalidade da covid está em 2,5%.