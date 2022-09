Brasil registra 7.676 casos de covid em 24h; média móvel é de 7.578

Mateus Fagundes (via Agência Estado)

A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 73, baixa de 22% em relação à de duas semanas

A media móvel de casos de covid-19 foi hoje a 7.578, queda de 27% ante o índice de duas semanas atrás. Em 24 horas, foram registradas 7.676 contaminações, elevando o total a 34.644.407.

As informações são do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Confira os dados sobre a pandemia do coronavírus e sobre o ritmo de imunização no menu Indicadores, no topo do terminal Broadcast, em Covid-19. Os números estão sujeitos a revisões.

O Brasil registrou 87 mortes por covid-19 de ontem para hoje, elevando o total de óbitos a 685.569. A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 73, baixa de 22% em relação à de duas semanas. Das 27 unidades da Federação, 25 reportaram números hoje. Dessas, 9 não computaram óbitos.

