Brasil registra 612 mortes por covid-19 em 24h; total de óbitos vai a 43.332

O Ministério da Saúde informou neste domingo, 14, que foram registradas 612 mortes e 17.110 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no País. No total, o Brasil soma 43.332 óbitos e 867.624 contaminados. O país é o segundo em casos e mortes por covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Dos casos confirmados de coronavírus no País, 435.800 estão em acompanhamento e 388.492 estão recuperados.

O Estado de São Paulo segue liderando em número de casos (178.202) e mortes (10.694) decorrentes da doença; seguido pelo Rio de Janeiro (79.572 casos e 7.672 óbitos) e Ceará (76.748 e 4.861).