Brasil registra 5.667 casos de covid-19 em 24h; média móvel é de 21.102

Mateus Fagundes (via Agência Estado)

A media móvel de casos de covid-19 foi neste domingo, 27, a 21.102, número 131% maior ante o índice de duas semanas atrás. Em 24 horas, foram registradas 5.667 contaminações, elevando o total a 35.212.035. As informações são do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. O Brasil registrou 15 mortes por covid-19 de sábado, 26, para domingo, elevando o total de óbitos a 689.560. A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 80, alta de 84% em relação à de duas semanas.