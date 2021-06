Brasil registra 2.408 mortes por Covid-19 nesta terça

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

No primeiro dia, o mês de junho começa com o registro de 2.408 vidas perdidas para a Covid-19. Nesta terça-feira (01), a média móvel de mortes diárias provocadas pela Covid-19 foi de 1.881. Houve crescimento na comparação com a média registrada na segunda (1.847 mortes).

Por causa do atraso nas notificações, os óbitos não ocorreram, necessariamente, nas últimas 24 horas.

Desde o último dia 11, a média móvel se manteve abaixo de 2 mil óbitos. Em relação ao verificado há 14 dias, houve variação de -3,5%, sinalizando estabilidade nos falecimentos computados.

O total de novos registros de infectados nesse período foi de 78.926.

Os dados são do mais recente balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

No total, o Brasil já perdeu 465.199 vidas para a doença e computou 16.624.480 casos de contaminação.

Devido ao tempo de incubação do novo coronavírus, adotou-se a recomendação de especialistas para que a média móvel do dia seja comparada à de duas semanas atrás.

Variações na quantidade de mortes ou de casos de até 15%, para mais ou para menos, não são significativas em relação à evolução da pandemia. Já percentuais acima ou abaixo devem ser encarados como tendência de crescimento ou de queda.

Casos

O Brasil registrou 78.926 novos casos de Covid-19, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). No total, 16.624.480 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, o país atingiu a marca de 15 milhões de pessoas que já se recuperaram da covid-19, 15.068.146 ao todo.