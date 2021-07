Da Redação

Brasil registra 1,3 mil mortes por covid-19 em 24h

Nas últimas 24h, o Brasil registrou 1.318 mortes em decorrência da covid-19, somando um total de 554.497 óbitos pela doença, de acordo com o boletim do Conselho Nacional de Saúde (Conass).

continua após publicidade .

O país registrou também mais 42.283 casos de covid-19, levando o número de total de casos da doença no país a 19.839.369 desde o início da pandemia.

A média diária de mortes nos últimos sete dias ficou em 1.069 — esse dado tem caído nas últimas semanas e atualmente é o menor desde 20 de fevereiro deste ano, pouco antes do auge da pandemia, quando o país registrou uma média móvel de 1.064 mortes.

continua após publicidade .

A média móvel de casos, por sua vez, ficou em 45.094, menor do que a registrada na quarta (46.162).

O Brasil foi o segundo país no planeta a contabilizar mais de 500 mil óbitos causados pelo novo coronavírus. Os Estados Unidos foram os primeiros e, hoje, lideram em números da tragédia no mundo, com mais de 611,7 mil mortes e 34,6 milhões de casos da doença, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Com informações: BBC Brasil