Brasil recebe mais um milhão de doses da vacina da Pfizer

A Pfizer entregou na manhã deste domingo (25), 1,053 milhão de doses de vacinas contra a covid-19 para o Brasil. Um segundo lote com a mesma quantidade de doses é esperado para o período da tarde no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

Segundo a farmacêutica 13.265.460 de doses terão sido entregues ao Ministério da Saúde somente nas duas últimas semanas deste mês.

Com a entrega feita nesta manhã, a Pfizer já enviou 27 lotes ao país, totalizando mais de 22 milhões de doses. Somados aos lotes anteriores, mais de 30 milhões de doses do imunizante terão sido entregues ao governo brasileiro no primeiro semestre de 2021.

O governo federal adquiriu, no total, 200 milhões de doses da Pfizer/BioNTech. Destas, 100 milhões devem ser entregues até setembro e outras 100 milhões de doses do imunizante estão previstos para chegar entre outubro e dezembro.

