Brasil poderá ter 1ª onda de tempestades sob efeito do El Niño a partir desta semana

Uma onda de tempestades deve atingir a partir desta semana o Sul do Brasil e países vizinhos, marcando o primeiro episódio de tempo severo associado ao El Niño de 2026-2027 na América do Sul.

Segundo a MetSul Meteorologia, as chuvas fortes podem perdurar por vários dias, de quinta-feira, 16, até pelo menos a terça-feira, 21, afetando principalmente o Rio Grande do Sul, além de Uruguai e Argentina.

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Ainda conforme análise da empresa, as condições devem aumentar significativamente o risco de formação de "supercélulas de tempestades com vendavais destrutivos, granizo grande e fenômenos severos e isolados de vento, como microexplosões e tornados" na região do Cone Sul.

A MetSul prevê volumes de 100 mm a 200 mm em vários municípios gaúchos até a metade da próxima semana, com risco de algumas áreas acumularem até 200 mm a 300 mm, ou mais. Há possibilidade de subida de rios, alagamentos em áreas urbanas e rurais com transbordamento de arroios e córregos com perigo de inundações repentinas.

Várias outras ondas desse tipo são projetadas para os próximos meses, especialmente no final do inverno e durante a primavera.

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O coordenador geral de Operações e Modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Marcelo Seluchi, lembra que durante anos de El Niño há maior probabilidade de chuvas mais intensas concentradas em um único dia ou em dias consecutivos, com riscos de impacto de inundações e deslizamentos e de envio de alertas para a região Sul.

"Houve uma ampliação da rede de monitoramento em todo o Brasil e, na região Sul, foram reinstalados os equipamentos danificados em 2024. Do nosso ponto de vista, o melhor que podemos fazer é manter a rede de observação em condições", disse Seluchi ao Estadão. "Também existem redes de outros centros, de outras instituições que fazem medições de precipitação ou altura de rios, nós recebemos dados dessas redes, temos os protocolos, temos o pessoal aqui na sala (de situação) monitorando como sempre fazemos, nos 365 dias do ano."

Como as tempestades vão se formar

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Com o início da semana sob influência de uma massa de ar frio, a entrada de ar muito quente em altitude a partir de quarta-feira, 15, formará áreas de instabilidade com chuva e temporais.

Essa massa de ar, excepcionalmente quente para o período do ano, atuará sobre o Centro e o Norte da Argentina, Uruguai, Paraguai e o Sul do Brasil.

Segundo a MetSul, ela não deve provocar onda de calor na maioria destas áreas, com as temperaturas mais extremas evitadas pelos temporais, mas pode haver alguns dias de calor abafado, acima dos 30ºC.

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Além de fornecer energia para a formação de nuvens carregadas, causando temporais por dias seguidos, a atmosfera superaquecida também cria condições para vento e granizo.

Outro elemento desse cenário meteorológico é um corredor de vento originado na Bolívia e no Centro-Oeste do Brasil, a cerca de 1500 metros de altitude.

Dados analisados pela MetSul indicam que essa corrente de jato em baixos níveis da atmosfera será "atipicamente intensa e de muita longa duração", trazendo ar muito quente e rajadas de vento norte por vários dias seguidos.