Brasil pode se tornar país com mais mortes por Covid, diz EUA

Se nada for feito, o Brasil pode superar os Estados Unidos em número de mortes de Covid-19 no dia 29 de julho. A projeção foi feita pelo Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde (IHME) da Universidade de Washington, responsável por um dos principais modelos matemáticos usados pela Casa Branca para definir suas estratégias.

Segundo o estudo, no dia referido, o Brasil deverá ter 137,5 mil mortos. Já os EUA, 137 mil. No entanto, estas projeções podem não se concretizar, visto que elas se baseiam em diversas variáveis que mudam ao longo do tempo, como o número de casos confirmados e a adesão ao distanciamento social.

Para que o panoram descrito na projeção aconteça, o número atual de mortes do Brasil precisaria quase quadruplicar nos próximos 50 dias. Este índice de aumento aconteceu nos últimos 90 dias: havia 10 mil mortes registradas em 9 de março e 38 mil em 9 de junho.

Se for considerada a taxa de mortes por 100 mil habitantes, o Brasil deve superar os EUA em 10 de julho.