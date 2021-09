Da Redação

Brasil planeja legalizar apostas esportivas online até 2022

O principal funcionário da loteria do Brasil, Gustavo José de Guimarães, disse que a indústria de apostas esportivas será regulamentada até o final do ano e estará operacional em 2022.

Guimarães disse que o mercado de apostas esportivas pode estar operacional no Brasil antes da Copa do Mundo de 2022. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro afirma que não será uma tarefa fácil, informa.

Na semana passada, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro assinou uma legislação que regulamenta uma série de setores, incluindo as apostas esportivas.

“É uma emenda, mas agora está de acordo com o que a secretaria estava discutindo. A lei de 2018 foi muito importante, mas em termos de tributos, foi muito diferente do que vemos na prática internacional ”, disse.

“Discutimos esse assunto com agentes de mercado, reguladores internacionais e potenciais investidores”, disse, acrescentando que concluíram que a lei prejudicaria a atratividade da indústria brasileira. Enquanto isso, o secretário disse que o governo espera arrecadar US $ 1,5 bilhão ao ano, em vez da estimativa anterior de US $ 380 milhões. O Tesouro também poderá receber cerca de US $ 135 milhões por ano, informa.

Além disso, Guimarães disse que esta forma de apostar no desporto justifica a mudança do modelo de tributação, uma vez que as operadoras enfrentam a possibilidade de resultados negativos ao adoptarem um modelo de odds fixas. Por outro lado, este novo regime ajudará as operadoras a gerar receitas maiores.

Observe que muitos países no mundo legalizam as apostas esportivas, inclusive online. Assim, pela primeira vez em sua história, as apostas esportivas online já foram legalizadas em mais de 17 estados dos Estados Unidos. Os orçamentos regionais são repostos em várias centenas de milhões de dólares por ano. A maior parte do lucro para cidades e estados vem de impostos recebidos de cassinos e apostas online.

Segundo o agregador de apostas esportivas NyfreeBet.com, a legalização das apostas esportivas online afetará até mesmo a maior cidade americana de Nova York em 2022. Na vizinha Nova Jersey, as apostas esportivas online são legais há mais de um ano e adicionam uma parte significativa da receita ao orçamento. Parece que o Brasil também permitirá apostas esportivas em 2022 ou 2023, o mais tardar.