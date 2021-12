Da Redação

Brasil notifica 152 mortes por covid em 24 horas

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 152 mortes por covid-19. A média móvel semanal, que elimina as distorções entre dias úteis e fim de semana, é de 196, voltando a ficar abaixo de 200.

No total acumulado, são 615.606 óbitos notificados desde o início da pandemia, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados neste sábado. No intervalo de 24 horas, os novos casos notificados da doença ficaram em 8.148. O País chegou aos 22.135.976 casos da infecção desde março de 2020. A média móvel de casos nos últimos sete dias é de 8.665.

Os dados diários são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

O Painel Covid, sistema de monitoramento do Ministério da Saúde, informa que o país registrou 170 mortes, com 615.570 vítimas no total. Em relação à quantidade de casos, foram notificados 8.838 casos. Até o momento, 22.138.247.