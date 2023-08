Brasil não vence Jamaica e é eliminado da Copa em despedida de Marta

A seleção brasileira está fora da Copa do Mundo feminina. Precisando de uma vitória para avançar, o Brasil ficou no 0 a 0 com a Jamaica, hoje (2), em Melbourne, na Austrália, e terminou na terceira colocação do Grupo F.

Faltou calma e precisão ao Brasil. A seleção conseguiu chegar à área adversária, mas esbarrou na zaga jamaicana e na própria imprecisão. As comandadas de Pia abusaram nos erros de passe e foram afobadas na hora de finalizar.

É a terceira eliminação da seleção brasileira na fase de grupos. As outras aconteceram em 1991 e 1995.

Marta se despediu do Mundial sem gols ou taça. A camisa 10 foi titular e capitã do Brasil hoje, mas não conseguiu evitar a eliminação verde-amarela.

França e Jamaica foram as classificadas do Grupo F. As francesas lideraram a chave, enquanto as jamaicanas ficaram com a segunda colocação. Agora elas aguardam os adversários da próxima fase.

