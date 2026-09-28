Brasil fica em 2º lugar na maior competição de educação do mundo

O Brasil encerrou sua participação na WorldSkills Shanghai 2026, a maior competição de educação profissional do mundo, com a conquista de oito medalhas, sendo duas de prata e seis de bronze. O evento, realizado em Xangai, na China, teve seu encerramento neste domingo (27) e contou com a participação de cerca de 1,4 mil competidores oriundos de 70 países.

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Além dos pódios principais, os representantes brasileiros garantiram 29 medalhas de excelência, concedidas àqueles que superaram a média de pontuação em suas modalidades, desempenho que colocou o país na segunda posição no somatório geral de pontos, ficando atrás apenas da China, que sediou o torneio.

A delegação brasileira disputou a competição com 71 jovens de 18 a 24 anos, distribuídos pelas 64 ocupações profissionais avaliadas no evento, registrando a maior representativa da história do país no torneio. Selecionados por meio de seletivas nacionais e treinados por especialistas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), cerca de 76% dos estudantes eram oriundos da rede pública de ensino e 66% ingressaram na formação técnica por meio da gratuidade regimental do Senai.

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Realizada a cada dois anos com o objetivo de testar habilidades práticas em diversas ocupações técnicas e industriais, a WorldSkills consolidou o Brasil como uma das grandes potências do ensino profissionalizante mundial. Com o resultado obtido na edição de 2026, o país amplia seu histórico de conquistas, somando agora dezenas de prêmios acumulados ao longo de mais de duas décadas de participações internacionais no evento.