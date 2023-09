Brasil está no top 3 países que mais acessam sites de apostas

Já não é segredo que o brasileiro é apaixonado por esportes. Com isso, se tornou natural que as apostas esportivas crescessem rapidamente no país, ganhando a atenção de diversos apostadores.

Desde 2018, pela lei das apostas de quota fixa, as apostas esportivas online estão liberadas para os brasileiros e, com isso, os acessos aos sites de apostas no Brasil explodiram, a ponto do país se tornar o terceiro que mais acessa esse tipo de plataforma no mundo.

Segundo uma pesquisa da Comscore, empresa americana focada em análise da internet, o Brasil teve um crescimento de 281% nos acessos a sites de apostas desde 2019, um total de 2 bilhões de minutos ao mês.

Além disso, a pesquisa identificou que as plataformas que recebem maior acesso no país são a Betano, Bet365 e a Pixbet, e, segundo o estudo, é normal que os usuários transitem por vários sites. Como exemplo de comparação, 6.161 milhões de jogadores procuram os serviços tanto da Betano quanto da Bet365.

Brasil só perde para dois países

A Comscore apontou que o Brasil só está atrás de dois países nos acessos às casas de apostas: Estados Unidos, que assume o primeiro lugar, seguido pela Inglaterra, na vice-liderança. Os outros países que compõem o top 5, além do Brasil, em terceiro lugar, são Índia e Itália na sequência.

Outro detalhe interessante do estudo é que as plataformas são bem diversificadas. Por exemplo, são 42,5 milhões de usuários únicos (o que corresponde a 32% da população brasileira), desses, 80% acessam os sites por dispositivos móveis.

O perfil dos usuários também foi analisado. O estudo apontou que 49% das pessoas que realizam apostas são da classe C. Outra segmentação da pesquisa aponta que 61% dos apostadores são homens com idade superior a 45 anos.

Dessa forma, os números mostram que os brasileiros estão cada vez mais envolvidos com as apostas esportivas e a tendência é que aumente ainda mais nos próximos anos.

Como está a legalização das apostas no Brasil?

O Brasil liberou as apostas esportivas online em 2018, porém, essa ação não resulta em lucros para o seu governo, já que as empresas estavam regularizadas em outros países.

Em contrapartida, no final de julho deste ano finalmente saiu a atualização da Medida Provisória (MP) 1.182. Com ela, as casas de apostas podem se regularizar no país e receber autorização para operar - o que permite também ao governo arrecadar valores com taxas e impostos.

Segundo o Ministério da Fazenda, a estimativa de arrecadação é de até R$ 2 bilhões no próximo ano, com possibilidade de atingir uma faixa entre R$ 6 bilhões e R$ 12 bilhões nos próximos anos.

Outro ponto importante para ressaltar é sobre os impostos para os apostadores. Ficou definido que quem receber valores até a primeira faixa de isenção do imposto de renda, atualmente R$ 2.112, não terá que pagar taxas. Porém, acima disso o valor cobrado será de 30% do prêmio.

