Brasil está abaixo da meta de vacinação contra HPV

Estudo da Fundação do Câncer divulgado no domingo, 26, revela que todas as capitais e regiões estão com a vacinação contra o HPV (Papilomavírus humano) abaixo da meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Isso significa que, até 2030, o Brasil não deverá atingir a meta necessária para a eliminação da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que o País tenha ao menos 10 milhões de infectados.

Em todo o Brasil, a cobertura vacinal da população feminina entre 9 e 14 anos alcança 76% para a primeira dose e 57% para a segunda dose. A adesão à segunda dose é inferior à primeira, variando entre 50% e 62%, dependendo da região.

Na população masculina entre 11 e 14 anos, a adesão à vacinação contra o HPV é inferior à feminina no Brasil como um todo. A cobertura vacinal entre meninos é de 52% na primeira dose e 36% na segunda, muito abaixo do recomendado.

