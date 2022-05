Brasil deve enfrentar onda de frio intenso na próxima semana

Da Redação

As temperaturas devem despencar na próxima semana em várias regiões do Brasil, por conta da chegada de uma frente fria. De acordo com o Climatempo, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo de 10ºC. Além disso, há previsão de neve e "chuva congelante" para estados do Sul e geadas para outras áreas do país.

O frio intenso já deve afetar a região Sul do país nesta sexta-feira (13), fator que favorece à ocorrência de geadas nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Essas condições seguirão para o fim de semana, que contará também com grandes volumes de chuvas.

Segundo a previsão do Climatempo, a maior parte do território brasileiro sentirá o aumento da umidade provocada por um ciclone extratropical que ficará estacionado no Oceano Atlântico por alguns dias. E, entre os dias 17 e 19 de maio, o frio será ainda maior, pois existe a previsão da chegada de uma massa de ar polar.

As cidades serranas do Rio Grande do Sul podem registrar neve. O fenômeno será o resultado da fusão da massa de ar frio esperada para a região com a umidade gerada pelo ciclone no oceano.

Na madrugada do dia 17, as temperaturas podem ficar abaixo de 12ºC no Sul, com grande chance de chegarem a níveis negativos no Planalto Sul do Paraná e nas serras Gaúcha e Catarinense, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com informações do UOL.