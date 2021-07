Da Redação

Brasil despacha Argentina em virada emocionante

Em um jogo que tinha tudo para Argentina sair vencedora, o Brasil soube tomar as rédeas do jogo e ganhar de virada dos hermanos. A vitória sobre a seleção Argentina é um fôlego para o próximo jogo, que se aproxima da classificação.

No grupo mais difícil em Tóquio, o Brasil ainda encara três favoritos ao pódio em busca de uma vaga nas quartas de final. Na próxima quarta-feira, enfrenta a Rússia. Depois, em sequência, pega Estados Unidos e França. Os quatro melhores de cada chave avançam.

Como fica?

A vitória mantém o Brasil na parte de cima da classificação do grupo B, ao lado da Rússia, também com dois triunfos. A seleção de Renan Dal Zotto, porém, leva desvantagem no número de pontos: 6 contra 5. Abaixo, França e Estados Unidos somam uma vitória cada. Argentina e Tunísia seguem zeradas.

Próximo jogo

A seleção volta à quadra na próxima quarta-feira, às 9h45. Vai encarar os russos, líderes do grupo. A TV Globo e o SporTV transmitem a partida ao vivo, e o ge acompanha tudo em tempo real.

1° set: Argentina se impõe e larga na frente

Um saque de Conte na rede, uma diagonal de Wallace. Logo de cara, o Brasil abriu 2 a 0 na conta. A resposta do outro lado, porém, foi rápida. A Argentina logo virou o placar e marcou 6/3. Renan não quis esperar. Pediu tempo e tentou arrumar a casa. Conseguiu. O Brasil voltou a reagir e tomou a frente. Um bloqueio de Lucão sobre Solé fez com que a seleção abrisse 11/9.

Nenhuma vantagem àquela altura, porém, durava muito. A Argentina foi buscar mais uma vez. E, dessa vez, para não abrir mais espaço para qualquer reação do Brasil. Pelas mãos de Bruno Lima, os Hermanos tomaram a frente e passaram a dominar o jogo. Renan tentou mudar ao colocar Maurício Souza no lugar de Isac. Não deu certo. Com muitos erros na reta final, o Brasil caiu por 25/19.

2° set - Brasil se perde em erros, e Argentina amplia

Na volta à quadra, pouco mudou. A Argentina seguiu melhor. Com uma defesa forte e um ataque eficiente, os rivais abriram 9/6 na contagem. Renan, então, parou o jogo. Na tentativa de melhorar o passe da equipe, sacou Leal e mandou Douglas Souza à quadra. Funcionou. O Brasil melhorou à medida que Lucarelli também passou a ser mais acionado. Aos poucos, a seleção encostou no placar. Em um bloqueio do ponteiro, reduziu a diferença para apenas um ponto 13/14.

3° set - Brasil, enfim, reage

Ao Brasil, só restava a reação, mesmo que fosse na marra. Renan voltou à quadra com Leal, mas manteve Cachopa no lugar de Bruninho. A mudança, dessa vez, funcionou. O ponteiro, enfim, despertou no ataque e passou a comandar o time. A seleção pulou na dianteira e abriu 5/1 até com certa tranquilidade. Do outro lado, foi a vez de Marcelo Méndez se preocupar. O técnico argentino, porém, viu seu time perder em intensidade e ceder espaço para a reação brasileira.

A seleção de Renan conseguiu manter o mesmo ritmo. Em seu melhor momento, abriu 18/11 no placar. A pressão mudou de lado, e a Argentina passou a ceder pontos de graça para o time brasileiro. Cachopa, muito bem na parcial, deu outra dinâmica ao time. Foi dele, inclusive, o último ponto do set, que manteve o Brasil vivo na partida: 25/16.

4° set - Brasil busca set perdido e força o tie-break

Uma bola para fora de Conte abriu a contagem na parcial. Mas a Argentina conseguiu voltar ao jogo. Ainda que a seleção tentasse manter o mesmo nível do set anterior, os rivais abriram 6/3 depois de um ataque de Bruno Lima explodir no bloqueio de Maurício Souza e ir para fora. Renan logo parou o jogo. Pouco adiantou. Na intensidade de Facundo Conte, os rivais dispararam e abriram 12/6.

Renan ainda tentou voltar à quadra com Bruninho. Por um momento, a diferença no placar diminuiu. A Argentina, porém, não se assustou e manteve o ritmo. Em uma última tentativa de mudança, Alan foi para o jogo. Por um momento, não pareceu funcionar. Mas o Brasil conseguiu ressurgir em uma virada heroica. Com 15/9 no placar, reagiu aos poucos até retomar a frente. Era outra seleção. Era, enfim, uma seleção campeã olímpica. No ataque de Leal, 25/21 e a garantia do tie-break.

5° set - Virada na marra e heroica

Um ace de Lucarelli abriu o caminho no quinto set. O jogo, porém, se manteve tenso. As seleções se alternaram na dianteira. A Argentina marcou 8/7 em lance de talento do levantador De Cecco. Pouco depois, o Brasil viu os rivais abrirem 11/9. Renan pediu tempo e tentou arrumar a casa na reta final. Funcionou. Em dois ataques seguidos, Leal explorou o bloqueio para deixar tudo igual. Foi a vez de Marcelo Méndez parar o jogo. Maurício Souza fechou a porta para o ataque argentino e colocou o Brasil à frente. Para não sair mais: 16/14, em uma virada épica.

Renan dal Zotto fala sobre a vitória

- Já sabia que ia ser um jogo tenso porque Brasil e Argentina o script é sempre o mesmo, jogo tenso, duro, longo. Um time que jogou com um volume muito grande, defendendo como nunca, hoje a linha de passes dele funcionou tremendamente nos dois primeiros sets mesmo com o nosso saque sendo forçado. Fiquei feliz pela vitória, que era muito importante, e pela demonstração de equipe que demos. - disse o treinador após a partida.

Com informações: Globo Esporte