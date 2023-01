Brasil começa a vacinar com bivalente da Pfizer em 27 de fevereiro

Da Redação

Saiba quais grupos serão vacinados e qual a ordem de imunização

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (26) o plano de vacinação contra Covid-19 para 2023. Na primeira etapa, que começará em 27 de fevereiro, as pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer.

A pasta anunciou que grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente receberão a bivalente. Esta vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Na primeira etapa, os grupos serão vacinados na seguinte ordem:

Fase 1 - Com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2 - 60 a 69 anos;

Fase 3 - Gestantes e puérperas;

Fase 4 - Profissionais da saúde.

A meta é vacinar 90% da população alvo.

As informações são do G1.

