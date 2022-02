Brasil chega a 70,32% da população com vacinação completa contra a covid-19

Da Redação

O número de pessoas vacinadas com duas doses da vacina contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 6, a 151.067.205, o equivalente a 70,32% da população total do país. Nas últimas 24 horas, 132.291 pessoas receberam a segunda dose, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Ao todo, 166.982.712 pessoas tomaram ao menos uma dose da vacina contra a covid-19, o que representa 77,73% da população com imunização parcial contra o coronavírus. Nas últimas 24 horas, 55.695 doses foram administradas como 1ª aplicação.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da dose de reforço (230.123), o Brasil registrou 418.440 doses aplicadas nesta domingo. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos, com o imunizante da Pfizer), o Brasil chegou a 2.946.800, o equivalente a 14,37% deste público.

Apenas 16 Estados atualizaram os dados de vacinação neste domingo. As seguintes Unidades da Federação não registraram dados: Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou sua população até agora: 86,21% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. Em seguida, aparece o Piauí, com 85,37%. A porcentagem mais baixa é encontrada em Roraima, onde apenas 57,60% receberam a vacina.