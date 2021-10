Brasil atinge 47% da população com ciclo vacinal completo

Da Redação

No total, já foram aplicadas 249,7 milhões de doses na população

No Brasil, mais de 100 milhões de pessoas com mais de 18 anos já receberam as duas doses da vacina ou o imunizante de dose única contra a covid-19, ou seja, 47% da população com ciclo vacinal completo.

No total, foram aplicadas 249,7 milhões de doses na população, sendo que 149,7 milhões receberam a primeira dose, e 100 milhões tiveram a aplicação das duas doses ou dose única.

No quadro internacional, o Brasil ocupa a 62ª posição no ranking de países na vacinação contra a covid-19 em relação à população de cada nação, segundo a Universidade Johns Hopkins, com sede nos Estados Unidos.

O país, no entanto, está acima da média mundial, de pouco mais de 35%. Quando considerados os números absolutos, o Brasil fica na quarta posição como país com mais pessoas com o ciclo vacinal completo, atrás dos Estados Unidos (187,7 milhões), da Índia (272,6 milhões) e da China (1,047 bilhão).