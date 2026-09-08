Brasil ainda tem cinco feriados nacionais em 2026; veja quais
Quase todas as datas restantes do ano caem em segundas ou sextas-feiras, favorecendo quem folga aos fins de semana
Após a celebração do 7 de Setembro, o calendário do segundo semestre de 2026 ainda reserva cinco feriados nacionais, dos quais quatro caem em dias úteis colados ao fim de semana. O próximo descanso oficial ocorre no dia 12 de outubro, data em que se celebra Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Como a comemoração cai em uma segunda-feira, os trabalhadores que folgam aos sábados e domingos terão um período prolongado de três dias de descanso.
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A sequência favorável para folgas continua no mês de novembro, que concentra três das datas comemorativas restantes. O Dia de Finados, em 2 de novembro, também será celebrado em uma segunda-feira. A única exceção do período que não gera ponte com o fim de semana é a Proclamação da República, em 15 de novembro, que cai em um domingo. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro — consolidado como feriado nacional no fim de 2023 —, será em uma sexta-feira, assim como o feriado de Natal, em 25 de dezembro, garantindo mais dois fins de semana estendidos antes da virada do ano.
Paralelamente às datas oficiais, o calendário contempla pontos facultativos que podem alterar a rotina de trabalho em determinados setores, como o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, uma quarta-feira. Além disso, as vésperas de Natal e de Ano Novo, nos dias 24 e 31 de dezembro, preveem ponto facultativo a partir das 13h, ambas em quintas-feiras.
Vale ressaltar que os serviços essenciais e setores autorizados a funcionar em feriados nacionais devem seguir a legislação trabalhista, que prevê pagamento em dobro ou folga compensatória aos funcionários escalados nessas datas.
Quais são os próximos feriados nacionais em 2026
- Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro (segunda-feira)
- Finados, 2 de novembro (segunda-feira)
- Proclamação da República, 15 de novembro (domingo)
- Dia da Consciência Negra, 20 de novembro (sexta-feira)
- Natal, 25 de dezembro (sexta-feira)