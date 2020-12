Braip oferece serviço de parcelamento no boleto - TNOnline

Continua após publicidade

Trazer novidades é com a Braip. E a plataforma acaba de disponibilizar a opção de pagamentos parcelados através de boleto bancário no intuito de oferecer melhores condições aos clientes. A novidade é configurada dentro dos planos, possibilitando que o produtor configure o valor mínimo da primeira parcela e divida as demais em até 12 vezes. E como a Braip não brinca em serviço, ela também disponibilizou, de forma inovadora, a opção de pagamento da primeira parcela no cartão de crédito e as demais no boleto bancário. O CEO da Braip, Breno Galinari, falou sobre o serviço de parcelamento no boleto. “O grande diferencial dessa novidade é poder recuperar uma venda que poderia ter sido perdida, por exemplo, com um cartão cancelado por falta de limite ou algo do tipo. Então assim, o produtor pode configurar o valor da primeira parcela, conseguindo diluir todos os custos da operação já na primeira parcela e as outras parcelas serão lucro. Acredito que isso seja muito interessante. Fora que é um diferencial essa possibilidade de pagar a primeira parcela no cartão de crédito, ficando a entrada no cartão e o restante no boleto” ressaltou Breno.

Já para a gerente de contas, Mariana Flausina, um dos pontos importantes é o pequeno valor do serviço. “O melhor é que oferecer o boleto parcelado em até 12 vezes não custa muito, somente a taxa da plataforma que é cobrada integral na primeira parcela, mais a taxa fixa de parcelamento por boleto. Sendo as demais comissões pagas proporcionalmente ao valor pago por parcela” explicou.

Atualmente, um grande terror do produtor/afiliado é o abandono de checkout que acontece por muitos motivos. Às vezes, pela falta de métodos de pagamentos diferenciados. Com a Braip, você oferece essa solução e garante que seus clientes sejam incentivados a comprar, já que podem parcelar o valor do seu produto conforme a melhor condição que os favoreça.

Quando o parcelamento é feito, o período de vencimento entre as parcelas é de 30 dias após o pagamento da primeira parcela e, quando aprovado o pagamento da primeira parcela, o produto já é enviado/disponibilizado para o cliente. Você que é produtor pode estar se perguntando: “E se o cliente deixar de pagar os boletos?” Já que terá o produto em mãos!

A plataforma sabe dos riscos que esse tipo de solução pode trazer. Por isso, a Braip te instrui no momento da ativação da ferramenta, mostrando como escolher a melhor proposta ao habilitar o boleto parcelado, possibilitando menores riscos de prejuízo. Se você se interessou e quer habilitar este serviço, basta entrar em contato diretamente com a sua gerente de contas. A equipe da Braip está de pronta para atender e habilitar a opção de boleto parcelado, te ajudando a ativar esta ferramenta dentro do seu cadastro. “Tenho a certeza que o boleto parcelado traz novas possibilidades de vendas, melhorando a conversão e conseguimos prestar um serviço mais completo para nossos clientes” finalizou Mariana.

