Da Redação

Boxeador fica ferido ao enfrentar urso que matou seu amigo

Há pessoas que levam a vingança muito a sério. Este é o caso do boxeador Ilya Medvedev, de 23 anos, que enfrentou um urso nesta quinta-feira (21). O atleta matou o urso com uma faca após ele e seu amigo serem atacados pelo animal enquanto pescavam em uma região na Sibéria, Rússia. O amigo de Ilya, Vyacheslav Dudnik, morreu no ataque.

continua após publicidade .

Durante o acontecimento, Dudnik foi atacado primeiro e morreu no local. Já Ilya tentou efetuar disparos de arma de fogo no urso, porém, acabou sendo desarmado. Um pescador que estava nas proximidades, Denis Chebotar, escutou os gritos das vítimas e foi o primeiro a chegar para prestar socorro.

Denis relata que atirou duas vezes no animal para tentar dispersá-lo, mas relatou que o urso foi esfaqueado até a morte pelo boxeador. Em estado grave, Ilya foi levado para o hospital com lacerações no fígado e na cabeça.



continua após publicidade .

Dmitry Kosenko, técnico do atleta, afirmou que apesar das lesões, o russo não corre risco de morte. “Já estamos em contato com a família de Ilya e vamos dar suporte total a ele e seus pais, um verdadeiro lutador em situação difícil, e esperamos muito por sua rápida recuperação”, comunicou a Associação Internacional de Boxe (AIBA).