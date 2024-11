Botox? Venenos que podem te matar imediatamente e você não sabia

Siga o TNOnline no Google News

O mundo é repleto de substâncias que podem levar o ser humano a óbito - algumas delas, inclusive, dentro de um curto praza. Há toxinas que já são conhecidas pela população, enquanto outras não são tão populares - mas podem ser igualmente mortais.

Confira abaixo substâncias capazes de matar humanos:

Ricina - você provavelmente está familiarizado com o óleo de rícino, mas sabia que esse veneno mortal também é extraído da mesma planta? A ricina funciona impedindo a síntese de proteínas, impossibilitando que as enzimas sejam produzidas. Pode levar até um dia para os sintomas aparecerem se o veneno for ingerido, mas os sinais levariam menos tempo para aparecer se a ricina fosse inalada ou injetada.

A ricina ficou famosa no final da década de 1970 por ter sido usada no assassinato do escritor dissidente búlgaro Georgi Markov em Londres. Também é conhecida por ser usada por terroristas, que enviaram o veneno por correio para políticos americanos.

Cianeto - esse veneno popular pode parecer algo saído de um filme de espionagem, mas é tão mortal quanto parece. O cianeto funciona por hipóxia histotóxica, que é basicamente a incapacidade das células de usar oxigênio na corrente sanguínea, levando a uma espécie de asfixia celular e, consequentemente, à morte.

O cianeto era o principal ingrediente do gás usado nos campos de concentração nazistas. Ele também seria carregado por espiões em forma de pílulas letais para tirarem a própria vida caso fossem pegos.

Polônio - o polônio é um elemento químico altamente radioativo. Para você ter uma ideia, sua forma mais comum, o polônio-210, é cerca de 250.000 vezes mais tóxico que o cianeto de hidrogênio. Tal substância foi usada no homicídio do ex-KGB russo e ex-dissidente do FSB (Serviço Federal de Segurança da Federação Russa), Alexander Litvinenko, em 2006. Altas concentrações de polônio também foram encontradas nas roupas do líder palestino Yasser Arafat após sua morte em 2004.

Ácido fluorídrico - o ácido fluorídrico é altamente corrosivo e pode até dissolver vidro. Ele interfere no metabolismo do cálcio no organismo, causando queimaduras extremas e danos ósseos. A gama completa de sintomas pode não aparecer imediatamente, o que geralmente atrasa o tratamento. O veneno pode levar à parada cardíaca se entrar na corrente sanguínea, e pode eventualmente levar à morte.

Gás mostarda - também conhecido como mostarda de enxofre, este gás foi amplamente utilizado durante a Primeira Guerra Mundial. O gás mortal recebe esse nome por causa de sua cor e do cheiro de alho. O gás queima tudo o que entra em contato, da pele aos pulmões. Ele também consegue danificar o DNA, o que pode causar câncer a longo prazo.

Arsênio - o arsênio é comumente encontrado em utensílios domésticos, como tintas. Altas doses de arsênio podem causar enorme desconforto gástrico, resultando em coma e subsequente morte por insuficiência circulatória. Isso pode acontecer apenas algumas horas após a ingestão do veneno.

Era fácil colocar as mãos em uma garrafa de arsênio nos tempos vitorianos. Alegadamente, o Rei Jorge III do Reino Unido pode ter sido inadvertidamente envenenado com arsênio por seus médicos.

Estricnina - a estricnina ataca o sistema nervoso central do corpo de forma tão violenta que causa convulsões dignas de filmes de terror. Bastam duas a três horas para que todo o corpo desligue. Este veneno é extraído de uma planta chamada Strychnos nux-vomica, também conhecida como noz-vómica, noz-vomitória ou fava-de-santo-inácio. Atualmente, a substância é usada em alguns pesticidas e em veneno de rato. Aparentemente, também já foi encontrada misturada em drogas como heroína.

Sarin - sarin foi desenvolvido como uma arma química durante a Segunda Guerra Mundial. O líquido sem cor e sem cheiro ataca o sistema nervoso e a morte ocorre por asfixia, causada pela incapacidade do corpo de controlar os músculos usados na respiração.

Considerado uma arma de destruição em massa, o sarin é conhecido por ser 26 vezes mais mortal que o cianeto. Sua produção é proibida desde a década de 1990, mas até recentemente, ataques com esse gás tóxico eram feitos, principalmente no Oriente Médio.

Rã-dardo-dourada (Phyllobates terribilis) - essas rãs de cores vivas têm uma poderosa batracotoxina. Este veneno é tanto uma neurotoxina quanto uma cardiotoxina, o que significa que causará paralisia e fará o coração parar.

O veneno encontrado na pele dessas rãs é usado por tribos da floresta amazônica há milênios, revestindo dardos de caça.

VX - este composto químico sintético foi desenvolvido no Reino Unido para guerra química. VX é a abreviação de "agente venenoso X", e também recebeu o codinome Purple Possum. Os sintomas surgem em apenas alguns minutos após a exposição ao VX. Estes acabarão por levar à morte por insuficiência respiratória.

O VX também foi responsável pela morte de 6.000 ovelhas, num incidente em 1968, conhecido como a morte de ovelhas do Skull Valley. O incidente estava ligado a programas de guerra química e biológica do Exército dos EUA.

Amatoxina - este veneno é encontrado em vários cogumelos. O agário-das-moscas ou mata-moscas (Amanita muscaria), por exemplo, é conhecido por seus sintomas imprevisíveis, que podem incluir efeitos psicoativos. Embora a morte por ingestão não seja comum, é possível.

O popular cogumelo vermelho e branco é comumente retratado na cultura pop, como 'Os Smurfs', 'Super Mario Bros.' e o clássico 'Alice no País das Maravilhas' por exemplo.

Brodifacoum - brodifacoum é um potente anticoagulante. Ele funciona como um antagonista da vitamina K e leva à coagulopatia, causando hemorragia interna e, por fim, a morte. É comumente usado como veneno de rato, mas se você o tocar, ele pode permanecer em seu corpo por meses.

Tetrodotoxina - também conhecida como TTX, esta neurotoxina mata essencialmente por paralisia. Muitos animais contêm esse veneno, incluindo baiacus, alguns polvos, vermes e sapos.

O baiacu é usado no prato japonês fugu. Esta iguaria pode realmente matar uma pessoa se as partes do peixe que contêm a toxina não forem cuidadosamente removidas.

Dimetil mercúrio - esta poderosa neurotoxina pode levar a envenenamento grave por mercúrio se penetrar na pele. Os sintomas, no entanto, podem levar meses para aparecer.

O assustador é que o dimetil mercúrio pode penetrar numa série de materiais, incluindo borracha e plástico. Por isso, mesmo que a pessoa use luvas de látex, a proteção não vai impedi-la de ser envenenada.

Toxina botulínica (BTX) - esta toxina é produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Ela causa botulismo, uma doença potencialmente mortal contraída após a ingestão de alimentos contaminados com a bactéria. BTX é atualmente a substância venenosa mais agudamente letal conhecida pelo homem.

Hoje em dia, esta proteína neurotóxica mortal é usada em um produto de saúde e beleza muito popular em todo o mundo: Botox.

Fonte: Stars Insider.

