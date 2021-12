Da Redação

Borracheiro constrói aeronave com motor de fusca; veja

Um morador do município de João Dias, Rio Grande do Norte, realizou um sonho de infância: ter uma aeronave. Gênesis Gomes, de 29 anos, construiu um avião do zero.

Gomes é borracheiro, porém, declara-se como um "faz-tudo" de profissão. Desta forma, o rapaz se dedicou na produção de sua própria aeronave, que começou a ser feita há pouco mais de um ano.

De acordo com o trabalhador, a primeira vez que viu um avião, foi amor a primeira vista, um sonho. "A primeira vez que eu vi um avião foi no aeroporto de Mossoró. Eu disse: é isso que eu quero fazer", diz Gênesis. "Quando era criança sonhava muito voando", continua.

O homem colocou um motor de fusca na aeronave, mas isso não é tudo. Gênesis também acrescentou peças de moto, caminhão, carro e bicicleta. Todos os materiais comprados em sucatas. Até a bica da casa da mãe virou peça para o avião.

"Meu plano era fazer o avião de fibra, mas eu não tinha condição. Aí eu vi que minha mãe tinha comprado uma bica de zinco porque quando chovia caía água dentro da casa dela. Quando eu vi eu disse: 'mãe, você vai ter que me dar para eu colocar no avião'. Ela me perguntou: meu filho e a casa? Eu disse: ‘a casa depois a gente resolve'".

Gomes utilizou os 14 metros de zinco para fazer ajustes nas asas, mas ainda não foram suficientes. Ele optou por colocar outros materiais também, como alumínio e madeira, já que foram cedidos por vizinhos.

O "faz-tudo" conversou com mecânicos e eles alegaram que, com alguns ajustes, há possibilidade de que o avião decole.

Gênesis disse que irá realizar testes com avião e seu sonho estará concluído quando o dirigível estiver pelos ares. "Antes desse avião eu já tinha feito o mini-helicóptero, uma asa delta sem motor e uma com motor. Mas não deram certo. Mas eu vou montar essa asa de novo e quero voar", finaliza.

fonte: Arquivo pessoal

Fonte: G1.