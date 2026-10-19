Borracheiro compra caminhonete de R$ 110 mil e paga parte do valor com milhares de moedas no Ceará

O proprietário de uma revendedora de veículos na cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará, foi surpreendido por um método de pagamento inusitado no último sábado (17). Um cliente, que trabalha como borracheiro, comprou uma caminhonete Hilux avaliada em R$ 110 mil e quitou parte do valor utilizando milhares de moedas de R$ 1. A negociação foi concretizada com a entrega de um veículo como entrada e o repasse das moedas, que foram poupadas pelo comprador ao longo de vários anos. Por questões de segurança e para preservar a identidade do borracheiro, o valor exato pago em moedas não foi divulgado.

-LEIA MAIS: Colisão frontal entre carretas mata motorista e bloqueia a BR-277 no PR



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A quantidade de dinheiro fracionado era tão grande que o empresário Rafael Fernandes e sua equipe chegaram a passar oito horas tentando contabilizar o montante no próprio estabelecimento. Sem conseguir finalizar a contagem manual, o dono da loja decidiu levar os sacos e o garrafão repletos de moedas para uma agência bancária, onde o processo pôde ser concluído. Um vídeo registrando o momento da entrega do pagamento na loja foi publicado nas redes sociais e rapidamente viralizou, ultrapassando a marca de um milhão de visualizações.

Com dez anos de experiência no ramo de venda de veículos automotores, Fernandes relatou que esta foi a primeira vez que se deparou com uma situação do tipo. O empresário explicou que o cliente avisou sobre as moedas durante as tratativas da compra e, mesmo sem acreditar inicialmente, decidiu aceitar o acordo para não perder a venda. Ele destacou sua própria origem humilde, como filho de um taxista e de uma sacoleira, como motivação extra para respeitar e valorizar o esforço do cliente em juntar as economias.