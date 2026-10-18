Bope resgata menina de 4 anos feita refém pelo pai no Litoral de Santa Catarina

Uma menina de 4 anos, mantida refém pelo próprio pai, foi resgatada ilesa na madrugada deste domingo (18) em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. A libertação ocorreu por volta das 2h30, após o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizar uma invasão tática no imóvel onde o homem mantinha a criança trancada. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de sequestro, cárcere privado e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

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A ocorrência teve início na noite de sábado (17), no bairro Itajuba, desencadeada por um desentendimento familiar. Segundo os registros policiais, o homem agrediu a própria mãe, uma idosa de 62 anos, e na sequência se trancou em um quarto levando a filha. As guarnições iniciais tentaram negociar a saída pacífica do agressor, mas ele se recusou a dialogar com as autoridades, o que motivou o acionamento imediato da tropa especializada.

Durante as horas de gerenciamento de crise conduzidas pelo Bope, os agentes conseguiram manter contato verbal direto com a criança, confirmando a sua segurança no ambiente. Como o pai seguiu irredutível quanto à rendição voluntária após sucessivas tentativas de acordo, a equipe optou pela intervenção direta. Os policiais invadiram o cômodo, contiveram o suspeito e retiraram a menina do local.

Logo após a operação de resgate, a criança foi avaliada pelas equipes de socorro médico ainda no local. Sem apresentar ferimentos aparentes, ela foi liberada e entregue aos cuidados da mãe. O agressor foi conduzido diretamente à delegacia para a formalização da prisão e os devidos procedimentos legais.

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