'Bonitinho mas ordinário': placa de aviso sobre cão bravo viraliza

A placa colocada no portão de uma residência em Uberaba, Minas Gerais, repercutiu nas redes sociais

Uma placa de aviso sobre cão bravo está viralizando nas redes sociais. A mensagem, que foi colocada no portão de uma residência de Uberaba, Minas Gerais, traz a seguinte informação: "Cuidado cão bravo! É sério! Ele é bonitinho, mas é ordinário".

A foto do cãozinho, chamado Zero, foi publicada na web e compartilhada por centenas de pessoas. Na imagem, o animal aparece com as patas dianteiras sobre as grades do portão, ao lado do aviso inusitado.

De acordo com os tutores do cachorro, a publicitária Tamiris de Paula Borges, de 31 anos, e seu noivo, o designer de peças para motos Thiago Francisco de Morais, de 36, Zero nunca mordeu ninguém, porém, decidiram colocar a placa inusitada porque os pedestres passam rente ao portão.

Ainda conforme a publicitária, o animalzinho não se dá muito bem com pessoas estranhas. Com o aviso, "possíveis mordidas serão evitadas".

No Instagram de Tamiris, ela brincou com a situação escrevendo na legenda: "Se você quiser teimar e enfiar a mão na grade, já tá avisado que vai perder um braço".