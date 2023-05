Boneca 'Annabelle do Reino Unido' é flagrada se mexendo; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A boneca é filmada 24 horas por dia

A boneca Grace Doll, conhecida como "Annabelle do Reino Unido", foi flagrada por uma câmera de segurança em um momento em que parece movimentar uma das mãos e a cabeça. O "brinquedo" fica trancado dentro de uma caixa de vidro com correntes, em um quarto do My Haunted Hotel.

continua após publicidade .

Grace Doll é filmada 24 horas por dia. O pesquisador Danny Moss analisa a boneca há cinco anos e disse que estuda o objeto para capturar provas de atividade paranormal. "Mas, agora, registrar com a câmera ela se manifestando é um momento especial", disse ele durante uma entrevista.

- LEIA MAIS: Mãe expõe “atividade paranormal” no quarto da filha e vídeo viraliza

continua após publicidade .

As imagens da câmera de segurança mostram que os possíveis movimentos da boneca foram registrados no dia 19 de abril, por volta das 16 horas. Para Moss, o episódio mostra que existe a possibilidade de acontecerem coisas que o ser humano não pode explicar.

"O jeito que ela se mexe desafia a gravidade, e é isso que torna a gravação tão atraente", afirmou o pesquisador. Conforme Moss, a boneca está dentro do cubo com correntes para que as pessoas não abram a caixa da boneca, e não para que ela fique dentro.

Assista o "flagrante":

Grace Doll, apelidada de Annabelle do Reino Unido, sendo capturada se movimentando pic.twitter.com/eM1t4mqm9a — Só Mídias (@MidiasSo) May 5, 2023

Siga o TNOnline no Google News