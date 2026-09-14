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Bombeiros retomam busca por pessoa arrastada por correnteza em Jandira, na Grande SP

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Três pessoas foram arrastadas pela correnteza em Jandira, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada do último sábado, 12. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas pela água, por volta das 3h47, da Avenida Antonio Bardella, no bairro Jardim São Luiz, em Jandira, até o Piscinão do Jardim Silveira, em Barueri.

Logo no início das buscas, uma mulher foi localizada com vida e encaminhada a um hospital da região. As buscas foram suspensas na noite de sábado, devido à baixa visibilidade, e retomadas na manhã de domingo, 13, quando um homem de 32 anos foi encontrado morto na Avenida Barueri Mirim, no bairro Iracema, em Barueri.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foi solicitado exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Jandira.

O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta segunda-feira, as buscas pelo segundo homem. Ele tentou ajudar as outras vítimas a escapar da enchente, mas também foi levado pela correnteza e segue desaparecido.

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