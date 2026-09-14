Bombeiros retomam busca por pessoa arrastada por correnteza em Jandira, na Grande SP

Três pessoas foram arrastadas pela correnteza em Jandira, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada do último sábado, 12. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas pela água, por volta das 3h47, da Avenida Antonio Bardella, no bairro Jardim São Luiz, em Jandira, até o Piscinão do Jardim Silveira, em Barueri.

Logo no início das buscas, uma mulher foi localizada com vida e encaminhada a um hospital da região. As buscas foram suspensas na noite de sábado, devido à baixa visibilidade, e retomadas na manhã de domingo, 13, quando um homem de 32 anos foi encontrado morto na Avenida Barueri Mirim, no bairro Iracema, em Barueri.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foi solicitado exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Jandira.

O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta segunda-feira, as buscas pelo segundo homem. Ele tentou ajudar as outras vítimas a escapar da enchente, mas também foi levado pela correnteza e segue desaparecido.