Bombeiros resgatam bebês e crianças de incêndio em Manaus

Um incêndio atingiu um hotel no Centro de Manaus na manhã deste sábado (8). Pessoas que estavam no prédio tiveram de buscar refúgio na cobertura, enquanto esperavam o resgate do Corpo de Bombeiros. No total, 55 pessoas foram resgatadas, entre elas, bebês e crianças.

Não há registro de feridos graves.

O edifício fica localizado na Avenida Joaquim Nabuco e permanece interditado. Segundo os bombeiros, a causa do incêndio ainda não foi determinada. Moradores do local falam que as chamas tiveram início após um curto-circuito.

Foto por Foto: Matheus Castro/G1

Algumas pessoas foram resgatadas com o auxílio de uma escada dos bombeiros.



A moradora Angela Nayerllin foi uma das que conseguiu sair do local, mas contou ao G1 que muitas pessoas ainda continuam no prédio: “O fogo começou embaixo. Eu estava dormindo, meu marido que me chamou. Ele ia trabalhar. Quando eu vi, saí correndo para cima, tem muita gente lá ainda. Quando eu vi ainda tinha fogo".

O policial da reserva Gilberto Monteiro, de 64 anos, mora no prédio há 10 anos. Ele estava chegando do trabalho quando viu o fogo.

"Eu estava chegando no trabalho, tentei entrar, mas tinha muita fumaça e estava muito quente. Não sei o que aconteceu, mas disseram que foi um curto. Meus quatro filhos estavam no apartamento, passando alguns dias comigo, mas conseguiram sair", explicou.

Com informações G1.