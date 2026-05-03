Bombeiros resgatam 9 pessoas após canoas serem atingidas por ondas fortes no litoral de SP
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Nove pessoas, entre elas duas crianças, foram resgatadas no mar depois que as canoas havaianas que ocupavam foram arrastadas pela correnteza e ficaram à deriva, neste sábado, 2, no Guarujá, litoral de São Paulo. Os canoístas foram socorridas por equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) e não houve feridos.
Outras pessoas, que também estavam nas canoas, conseguiram deixar o mar sem depender do resgate e receberam apoio de populares que estavam nas proximidades. A Marinha do Brasil havia emitido alerta de ventos fortes e ondas altas no litoral paulista durante o fim de semana.
Os canoístas usavam canoas havaianas, que têm apoiadores laterais para dar estabilidade, mas foram surpreedidos pelas ondas altas e uma forte correnteza, com risco de serem jogados contra as rochas. Eles estavam próximo à Ilha das Palmas e da Praia de Sangava, locais procurados por ecoturistas. Além do GBMar, o resgate mobilizou equipes do Subgrupamento Náutico do Guarujá e dos guarda-vidas de Santos, com o uso de duas embarcações.
Ao todo, nove pessoas - cinco mulheres, dois homens e duas crianças de 4 e 5 anos - receberam apoio para sair do mar. Os resgatados foram levados para terra firme, no Guarujá, e não precisaram de atendimento médico. Além desses nove, outros que estavam nas canoas conseguiram sair da água sem apoio dos socorristas.
No sábado, a Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou rajadas de vento de até 60 km/h na Baixada Santista. Com a mudança na direção dos ventos, associadas à passagem de tempestades no litoral paulista, os frequentadores da praia na Riviera de São Lourenço, na vizinha Bertioga, registraram a formação de uma grande nuvem em forma de rolo sobre o mar, lembrando a onda de um tsunami. O fenômeno foi identificado como uma 'shelf cloud' (nuvem prateleira), associada à formação de tempestades severas.
Neste domingo, 3, último dia do feriado prolongado pelo Dia do Trabalhador, a Defesa Civil mantinha a previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento e raios.
De manhã, o serviço de balsas entre Santos e Guarujá chegou a ser interrompido devido ao mau tempo, mas logo foi retomado. De Guarujá a Santos, por volta do meio-dia, o tempo de espera era de 60 minutos devido ao retorno do feriado pelo Dia do Trabalho.