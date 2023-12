Bombeiros localizam corpo de homem arrastado por enxurrada no sábado na zona leste de SP

Ao menos uma pessoa morreu na cidade de São Paulo em razão das fortes chuvas que atingiram o Estado paulista, incluindo a capital, no sábado, 23. Em Itaquera, na zona leste da capital paulista, uma pessoa foi arrastada pela enxurrada e caiu em um córrego, na Travessa dos Mistérios. O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas no sábado e retornou aos trabalhos na manhã deste domingo, 24. Por volta das 8h40, o corpo de um homem de aproximadamente 40 anos, ainda não identificado, foi localizado embaixo da Ponte do Tatuapé. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros registrou 54 chamados para quedas de árvores sobre vias e fiação, além de 156 chamados para enchentes e alagamentos e oito para desabamentos na capital e região metropolitana. Foram identificados 18 pontos de alagamentos intransitáveis e o transbordamento de dez córregos na capital.

Na capital paulista, os bairros mais atingidos pela chuva foram São Mateus, Ipiranga, Jabaquara, Tremembé, Mooca e Cidade Ademar, onde as rajadas de vento chegaram a mais de 50 quilômetros por hora. Até o fechamento deste texto, não houve registro de desalojados ou desabrigados na cidade.

Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a Defesa Civil Municipal registrou a queda de muro em residências localizadas nas Ruas Giovanni Nardi, 115, e Rua Maria, 104. Os imóveis foram interditados. Cinco moradores ficaram desalojados e foram encaminhados para a casa de parentes e amigos. Não houve registro de vítimas na região. O município de Caçapava, atingido pelas chuvas desde a última sexta-feira, 22, registrou quedas de árvores e pontos de alagamentos em todo município. Até o balanço mais recente realizado pela reportagem, 22 residências foram atingidas por alagamentos. Os bairros mais afetados foram Vila Favorino, São José, Piedade e Paiol. No total, quatro pessoas ficaram desalojadas e foram encaminhadas para a casa de parentes. Houve também registro de uma queda de árvore na Rodovia Estadual João Amaral Gurgel sobre um veículo que transitava na via, mas ninguém ficou ferido. Até o momento, não houve registro de vítimas. No município de Ribeirão Preto, no interior paulista, as fortes chuvas acompanhadas por rajadas de vento resultaram em pontos de alagamento, transbordamento de córrego e quedas de árvores, porém, todas em vias públicas. As comunidades da Vila Nova União e do Brejo também sofreram alagamentos. Na Rua Silveira Martins com a Rua Ametista, foram registrados pontos de alagamentos onde alguns munícipes ficaram ilhados. Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, um homem que residia no local entrou na água para ajudar a retirar outras pessoas quando se desequilibrou, segurou em um fio energizado, recebeu uma descarga elétrica e veio a óbito. "As pessoas que estavam ilhadas foram resgatadas. Os agentes municipais de defesa civil realizaram vistorias em áreas de risco e até o momento não foram registradas pessoas desabrigadas ou desalojadas", acrescentou o órgão estadual.

Em Jaboticabal, a queda de um avião de pequeno porte deixou cinco pessoas mortas, dentre elas uma criança, na manhã do sábado, conforme informações do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou ainda no sábado, a ocorrência pode ter sido provocada, em razão das intensas chuvas e rajadas de vento que atingiram o Estado paulista. As causas do acidente, no entanto, ainda estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão vinculado ao Comando da Aeronáutica (Comaer) responsável pela investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. O acidente ocorreu em na Praça do Trenzinho, número 51 da Avenida Serafina Gonzales, no bairro residencial Jardim Universitário. Equipes de bombeiros, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e policiais militares estiveram no local.