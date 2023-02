Bombeiros encontram corpo de turista desaparecido em Goiás

Caio Possati (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As buscas foram auxiliadas com drones e cães farejadores

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás encontrou nesta quarta-feira (1º) o corpo do turista americano Raul Jimenez, de 30 anos, que estava desaparecido desde o último final de semana, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás.

continua após publicidade .

A vítima foi encontrada na base da cachoeira Raizama, no local onde Jimenez e mais quatro turistas estavam quando foram surpreendidos com um aumento súbito do volume de água onde se banhavam.

LEIA MAIS: Vídeo: Turista leva paulada na cabeça após cometer erro grave

continua após publicidade .

Três pessoas do grupo conseguiram se salvar nadando até as margens do rio e se abrigando em um lugar seguro. Outro turista ficou ilhado, mas foi resgatado no mesmo dia, seis horas depois do Corpo de Bombeiros ser acionado.

As buscas por Jimenez, que duraram cinco dias, contaram com apoio dos guias do Grupo Voluntário de Busca e Salvamento (GVBS) da prefeitura de Alto Paraíso de Goiás. Foi necessário o uso de drones, mergulhadores e cães farejadores para conseguir localizar o corpo da vítima.

Segundo os bombeiros, eles percorreram cerca de 9,2 quilômetros (entre os pontos Morada do Sol até a Praia do Jatobá) para encontrar o corpo do homem. Os trabalhos de buscas, de acordo com a corporação, foram dificultados pelas fortes chuvas e pelo nível da água no local.

Pelas imagens divulgadas é possível notar a forte correnteza do rio e a dificuldade dos responsáveis pelo resgate em conseguir chegar a determinados pontos da cachoeira. Na terça-feira, 31, as equipes de buscas chegaram a localizar o protetor solar da vítima. Os pais de Jimenez, que estavam acompanhando os trabalhos dos bombeiros, confirmaram que o produto era do filho.

Siga o TNOnline no Google News