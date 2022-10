Bombeiros encontram corpo de criança de 7 anos vítima das chuvas no PR

Julio Cesar Lima, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi encontrado na manhã de quinta-feira, 13, pelo Corpo de Bombeiros de Pato Branco, no Paraná, o corpo de Nicole Rodrigues, de 7 anos, que estava desaparecida desde a terça-feira, 11, após as fortes chuvas que caíram na região. A vítima foi localizada próximo ao local onde o carro da família foi levado pela enxurrada, na Comunidade Rural São Miguel Cachoeirinha.

continua após publicidade .

A Defesa Civil e os bombeiros continuam as buscas por outra criança de seis meses de idade que continua desaparecida. Conforme o relato de uma testemunha à imprensa local, o carro da família das crianças foi arrastado pela correnteza, após tentar atravessar um córrego.

Segundo informações da Defesa Civil do Paraná, foram encontrados também três indígenas mortos, sendo duas mulheres de 45 e 15 anos e um homem de 35 anos, no Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, no centro-sul do Estado.

continua após publicidade .

A entidade ainda não confirmou que as mortes estejam diretamente ligadas às chuvas.