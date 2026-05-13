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Bombeiros de SP retomam buscas por jovem que desapareceu no mar ao tentar salvar amiga

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 11:10:00 Editado em 13.05.2026, 11:18:12
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O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) retomou, na manhã desta quarta-feira, 13, as buscas por um jovem de 21 anos desaparecido no mar em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O caso ocorreu na segunda-feira, 11, na praia de Toque Toque Grande, na costa sul do município.

Segundo os bombeiros, o jovem entrou no mar para tentar salvar uma amiga, também de 21 anos, que havia sido arrastada por uma onda enquanto caminhava pela costeira da praia.

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A mulher foi levada pela correnteza até a região da praia de Barequeçaba, em um percurso de cerca de cinco quilômetros. Ela foi encontrada à deriva por um pescador que seguia em direção a Santos e acionou o Corpo de Bombeiros.

Após o chamado, uma embarcação do GBMar realizou o resgate e levou a jovem em segurança de volta para a praia de Toque Toque Grande.

De acordo com o relato da vítima aos bombeiros, o rapaz não foi atingido diretamente pela onda, mas entrou na água para tentar ajudá-la e desapareceu no mar.

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As buscas mobilizam embarcações e o helicóptero Águia, que sobrevoa a região nesta quarta-feira. Os trabalhos tinham sido interrompidos no fim da tarde de terça-feira devido à baixa luminosidade e ao pôr do sol, condições que comprometem os trabalhos da corporação.

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