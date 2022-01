Da Redação

Bombeiros confirmam 6 mortos em queda de paredão em MG

Um deslizamento de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), a cerca de 300 km de Belo Horizonte, atingiu quatro embarcações, com pelo menos 34 pessoas, neste sábado (8) e causou seis mortes. A estimativa dos bombeiros é que cerca de 20 pessoas estejam desaparecidas.

Um vídeo mostra o momento em que um dos cânions atinge as lanchas. Assista:

Segundo os bombeiros, a estimativa é de que 20 pessoas estejam desaparecidas. As informações são preliminares, as buscas estão acontecendo e devem continuar à noite. Ainda conforme a corporação, 40 bombeiros e mergulhadores estão no local do acidente.

32 pessoas foram atendidas por causa do acidente, a maioria com ferimentos leves. Dessas, 23 foram atendidas e liberadas da Santa Casa de Capitólio.

