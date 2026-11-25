As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros iniciaram nesta quarta-feira, 25, o terceiro dia de buscas pela argentina Keila Daiana da Costa, de 24 anos. Ela desapareceu após ser arrastada pela correnteza do Rio Indaía, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, durante o temporal que atingiu a região no último domingo, 22. A identidade da mulher foi informada pelo jornal La Nación.

Keila estava em uma motocicleta com o companheiro, Enzo Antônio, de 30 anos. O corpo dele foi encontrado na segunda-feira, 23, no rio Indaiá, na região do bairro Casanga.

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Segundo o La Nación, a principal hipótese é que os dois tenham tentado atravessar uma ponte de motocicleta quando foram arrastados pela correnteza. Os dois voltavam do trabalho em uma pizzaria.

O Corpo de Bombeiros informou que as buscas foram suspensas durante as noites de segunda, 23, e terça-feira, 24, e retomadas na manhã desta quarta-feira.

A operação é feita com equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), do 11º Grupamento de Bombeiros e voluntários que auxiliam na procura com drones.

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O GBMar utiliza uma moto aquática para percorrer o leito do rio e a faixa marítima próxima à foz. Já o 11º GB realiza buscas terrestres ao longo das margens.

A baixa visibilidade na água dificulta o trabalho das equipes, já que a água está turva, com muita vegetação e outros obstáculos arrastados pela correnteza. A previsão de chuva também pode prejudicar o resgate.